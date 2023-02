The Foglands bringer pistol-slynging VR action i år

Sony lovet at de skulle vise frem fem nye PS VR2-spill som en del av kveldens State of Play-sending, og å sparke i gang denne listen var ingen ringere enn et vestlig skytespill kalt The Foglands.

Utviklet av indiestudioet, Well Told Entertainment, som deres debuttur, vil dette spillet se spillere navigere i en giftig tåke som omgir det underjordiske samfunnet de bor i. Tanken vil være å våge seg inn i denne farlige tåken i håp om å tjene belønninger, alt i ansettelsen av en mystisk fremmed.

Historien synopsis (som per PlayStation Blog) er som følger:

"I denne verden fullstendig belagt av en giftig Fog, er du en del av et samfunn tvunget til å bo i en underjordisk bunker, kalt The Hold. Innenfor samfunnet er det åtseletere som opprettholder overlevelsen av deres ly, kalt Runners. Disse Runners er de få som er modige nok til å gå ut i farene ved Fog.

"Historien tar seg opp når du spiller som en ny Runner på deres første oppdrag, som ender i en fullstendig katastrofe. Etterpå møter du en merkelig kar som ønsker å inngå en avtale. En mystisk karakter kalt The Stranger. Han lover en rekke velsignelser, belønninger og så mange sjanser som det tar å jakte på en stor skapning som direkte truer hjemmet ditt. Med målene dine på linje, hvorfor ikke inngå denne avtalen?"

Når det gjelder når The Foglands vil debutere, er alt vi blir fortalt at spillet kommer til PS VR2 en gang i 2023. Ellers kan vi forvente ytterligere detaljer senere på året.