The Furious bringer halsbrekkende action til kinoene i mai

Selv om det kanskje ikke er en film du kjenner så godt til, kan du tro oss når vi sier at du bør vurdere å se The Furious på kino når den har premiere om et par måneder. Hvis du i det hele tatt er en fan av action og velkoreografert vold, er dette en film som bør vekke og holde på interessen din, og litt til.

Premisset for The Furious, som kommer fra Lionsgate, kan kokes ned til det enkleste: To personer skyr ingen midler for å redde sine kjære som har blitt kidnappet. En mer detaljert forklaring ville utforsket nærmere hvordan denne filmen vever inn korrupt politi, hensynsløse kampringer, menneskehandel og mer, som det offisielle synopsis så velformulert uttrykker det.

"Etter at datteren til Wang Wei (Xie Miao) blir kidnappet av et kriminelt nettverk og han ikke får noen hjelp fra det korrupte politiet, legger Wei ut på et herjingstokt for å finne henne selv. Hans eneste allierte er Navin (Joe Taslim) - en nådeløs journalist hvis kone har forsvunnet på mystisk vis. Drevet av en rasende hevnlyst kjemper den usannsynlige duoen nådeløst mot kidnapperne i dette eksplosive kampsportoppgjøret."

Hvis dette allerede har fanget oppmerksomheten din, vil den offisielle traileren overbevise deg om at The Furious er verdt å bruke tid på når den har kinopremiere 29. mai. Sjekk ut den voldelige og actionfylte traileren nedenfor.