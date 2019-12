The Game Awards 2019 hadde 72% flere seere i år enn i fjor

The Game Awards har blitt et fast inventar i spillbransjen, men slik har det ikke alltid vært. For bare få år siden var det ikke mye mer en Geoff Keighleys drøm, og det tok flere forsøk før formatet var på plass.

Men i løpet av de siste par årene har showet slått seerrekord årlig, og det er faktisk også tilfellet i år. Geoff Keighley kan nemlig avsløre via Twitter at hele 45 millioner så på i år.

"Thank you for watching and supporting #TheGameAwards We're honored to announce a record 45 million livestreams for the 2019 show, an increase of 73% over last year. The gaming industry keep growing. And I finally got to meet Beaker."

Vi kan godt forvente at showet vender tilbake neste år.