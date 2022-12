The Game Awards 2022 ble streamet av 103 millioner

HQ

For noen år siden var det tvil om Geoff Keighley ville lykkes med å lage et årlig program som både inneholdt nye trailere fra kommende spill og fungerte som en Oscar-utdeling for spillindustrien. Men dette konseptet har han virkelig fått til og siden har det blitt bedre og bedre.

Keighley avslører via Twitter at årets show, som ble sendt for litt over en uke siden, nådde 103 millioner streams (noe som sannsynligvis betyr betydelig flere seere ettersom mange ser sammen) - dette er en ganske sterk kontrast til fjorårets show som hadde 85 millioner streams.

Og vi har flere gode nyheter: det såkalte "conversation volume", altså den generelle omtalen, økte med 28% og bruken av hashtaggen #GameAwards økte med 31% sammenliknet med fjoråret.

Kort sagt, forvent at showet fortsetter som en fast inventar og en fin avslutning på spillåret i mange år fremover.