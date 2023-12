The Game Awards er tilbake neste år med et 10-årsjubileumsshow

HQ

Som avrunding på The Game Awards-showet ga programleder Geoff Keighley oss en oppdatering på hva fremtiden vil bringe for prisutdelingen.

Keighley uttalte at showet vil være tilbake neste år, for et 10-årsjubileum som igjen vil bli avholdt i Peacock Theatre i Los Angeles, den 12. desember (sannsynligvis 13. desember for oss i Norge) 2024.

Det finnes ingen ytterligere informasjon om arrangementet, men vi får utvilsomt vite mer i løpet av sommeren, under Summer Game Fest og Gamescom Opening Night Live-showene.