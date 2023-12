The Game Awards har flere avsløringer av nye spill enn i 2022

HQ

Det har blitt sammenlignet med videospillverdenens Oscar-utdeling (selv om alle burde vite at det er Gamereactor Awards), og The Game Awards 2023 starter kl. 02 den 8. desember. I tillegg til selve prisutdelingen betyr dette også en mengde nye avsløringer, ettersom det vanligvis er det mest besøkte arrangementet utenom E3/not-E3 i juni.

Og i år ser det ut til å bli mange, ettersom programleder og produsent Geoff Keighley nå avslører at vi kan se frem til 2,5-3 timer med flere nye spillannonseringer enn under showet i 2022. Avhengig av hvordan man teller var det mellom 10-15 splitter nye spill i fjor, noe som forhåpentligvis betyr at det blir et sted nord for 15 på fredag.

Vi kommer selvfølgelig til å dekke alt interessant som skjer under showet, så husk å titte innom.