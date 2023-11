The Game Awards har vurdert å legge til en kategori for beste remake eller remaster

HQ

Et av de store samtaleemnene rundt prisutdelingene hvert år er hvorvidt remakes eller remastere bør være med i konkurransen om store priser som Årets spill. Dette har vært et spesielt diskusjonstema i år igjen, ettersom Resident Evil 4 er nominert til Årets spill på The Game Awards, noe som har fått mange til å spørre seg om det er nødvendig med en kategori for beste remake eller remaster i denne epoken av spillbransjen.

I en Twitch Q&A har Geoff Keighley vært inne på nettopp dette, der han avslører noen av komplikasjonene teamet har møtt når de har vurdert å legge til en Best Remake/Remaster-kategori.

"Vi har snakket om det. Jeg tror spørsmålet er om det finnes fem fantastiske nyinnspillinger hvert år. Noen år er det det - det var noen fantastiske i år, Resident Evil 4 er åpenbart nominert til årets spill. Dead Space og en rekke andre gode som kom ut i år. Og spørsmålet er også om disse nyinnspillingene ikke er kvalifisert til Årets spill?

Så ja, det er ikke noe nytt i år kategorimessig, men det er definitivt noe vi snakker om hvert år, og vi prøver å vurdere hvordan vi skal gjøre det på best mulig måte."

Denne ideen om å legge til flere unike kategorier førte også til spørsmålet om å eventuelt legge til en kategori for beste birolle, og Keighley avslørte hvorfor denne heller ikke er opprettet ennå.

"Vi har snakket om det. Det er mange flotte prestasjoner. På den andre siden er det noen som sier at 'dere fokuserer litt for mye på de narrative aspektene ved spill', og at 'dere ligner for mye på Oscar-utdelingen, dere har priser for skriving og skuespill og den typen priser, og dere burde fokusere mer på spilldrevne ting'."

Synes du The Game Awards bør diversifisere og utvide kategoriene til flere nisjer, eller bør den forbli som den er?