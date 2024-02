The Gentlemen lover massevis av Guy Ritchie-gangsteraction i trailer

HQ

Netflix bekreftet for noen uker siden at den Guy Ritchie-skapte TV-serien The Gentlemen ville lande på strømmetjenesten i begynnelsen av mars. Nå som det er rundt to uker til premieren, har Netflix delt hele traileren for serien, og den ser ut til å by på massevis av den typen action og britisk gangster- og kjeltringdrama som vi er vant til å forvente fra film- (og nå TV-) skaperen.

Når det gjelder hva The Gentlemen handler om, dreier serien seg om Theo James' Eddie Horniman, som får i oppgave å arve og vedlikeholde farens landeiendom, der han snart oppdager at den er en del av et cannabisimperium. Samtidig dukker det opp en rekke uønskede og mindre hyggelige personer fra Storbritannias kriminelle underverden som forsøker å få sin del av Eddies cannabisfinansierte kake.

Hvis du har sett filmen med samme navn fra 2019, har du sannsynligvis en god idé om hva denne serien vil by på, men hvis ikke kan du ta en titt på traileren nedenfor, før den første sesongens åtte episoder har premiere 7. mars.