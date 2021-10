The Good Life er dagens GR Live-spill

HQ

Vi tenkte å runde av uka med å by på noe ganske unikt i form a The Good Life, en helt ny tittel fra skaperen av kultklassikeren Deadly Premonition og D4: Dark Dreams Don't Die. I dette "gjeldsbetalingsrollespillet" spiller du som reporteren Naomi Hayward, som har fått i oppdrag å utrede en merkelig hendelse som preger en engelsk landsby. Den morsomme twisten her er at innbyggerne forvandles til katter og hunder når solen går ned, og du får til og med selv sjansen til å bli en av disse krabatene.

Om du er interessert i å se de første to timene av eventyret (som også er tilgjengelig via Xbox Game Pass), er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. I mellomtiden kan du se traileren for The Good Life i videoen øverst.