The Good Life gir livstegn fra seg med ny trailer

Hidetaka "Swery 65" Suehiro og resten av gjengen i White Owls har ikke akkurat overøst oss med informasjon om The Good Life etter at de endelig lyktes på Kickstarter i 2018, men utviklingen har i alle fall gått fremover.

I dag har vi fått en ny trailer som i hovedsak er ment for å annonsere at The Good Life endelig har fått en utgiver i form av selskapet med det passende navnet The Irregular Corporation. Samtidig får vi se litt mer gameplay fra spillet som vil la oss utforske den mystiske byen både som en dame, katt, hund og mer når det tilsynelatende skal lanseres en gang til sommeren.