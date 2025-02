Du har kanskje, og mest sannsynlig, gått glipp av at Apple TV+ feiret Valentinsdag med en ny film, da streameren faktisk brukte den typisk romantiske dagen til å premiere en ny originalfilm med Anya Taylor-Joy og Miles Teller ved roret. Filmen, som er kjent som The Gorge, er en noe passende film for anledningen, ettersom det er en kjærlighetshistorie som blomstrer etter hvert som handlingen oppklares, men samtidig er dette mye mer av en actioninnsats, en som har sine styrker og mange svakheter også.

For det første er filmens idé faktisk veldig interessant. Myndigheter og politiske intriger driver frem et plot som er sentrert rundt en fjern dal i et ukjent område på den nordlige halvkule. Vi følger to høyt utdannede personer, Taylor-Joys østeuropeiske Drasa og Tellers amerikanske Levi, som begge får i oppdrag å dra til dette gudsforlatte området for å holde øye med den svært mystiske kløften som skiller dem fra hverandre. Etter hvert som historien utfolder seg, lærer du mer om selve The Gorge, hva det holder hemmelig og er fanget i, og også mer om Drasa og Levi, som begynner å falle for hverandre til tross for de bokstavelige, kulturelle og metaforiske avstandene som skiller dem. Det er et plot i kjernen av The Gorge som fungerer, men er det sterkt nok til å binde alt sammen? Noen ganger.

De to hovedrolleinnehaverne gjør en god jobb med å forankre filmen, men kjemien mellom dem er på sitt beste. Selv om Teller er en fantastisk skuespiller, fremstår Taylor-Joy som den mer karismatiske og livlige skuespilleren, og stjeler stort sett alltid showet. Når det gjelder resten av rollebesetningen, er det stort sett ingen andre enn Teller og Taylor-Joy som spiller i filmen, noe som betyr at det legges enda større vekt og tyngde på skuldrene til disse to stjernene, som kan slite med å stå støtt midt i presset og forventningene og den ujevne regien.

Et av hovedproblemene som The Gorge ser ut til å stå overfor, er tempoet. Den første timen av filmen begynner virkelig å dra ut i tid, mens forholdet mellom de to karakterene trasker av gårde i et svært høyt tempo og selve mysteriet på The Gorge langsomt oppklares. Dette endrer seg nesten på et øyeblikk når Levi faller inn på The Gorge og lar Drasa følge etter og redde sin elskede, og herfra og ut beveger handlingen seg i nesten full fart frem til de siste fem minuttene. Det er en bisarr balansegang som synes å bevise at The Gorge ikke helt skjønner hvordan den skal håndtere sine hovedtemaer romantikk og action.

Handlingen er også grei, men ikke noe spesielt spesielt. CGI-en til de forskrudde skapningene du møter etter en kort stund minner om Den flyvende hollenderens mannskap fra Pirates of the Caribbean -filmene, og de er verken spesielt minneverdige eller skremmende. De tjener bare til å være en torn i øyet på Levi og Drasa, og ikke engang hovedantagonisten, som i stedet er forbeholdt en av de få andre menneskelige rolleinnehaverne, Sigourney Weaver, som leverer og fremstår som en karakter som er skuffende og klisjéfylt på sitt beste.

The Gorge Filmen har et unikt premiss som holder på oppmerksomheten i de to timene den varer, men når rulleteksten er over, etterlater den et svært svakt inntrykk på tilskueren. Dette skriker ut som nok en Apple TV+ film som når alt er sagt og gjort vil bli glemt i tidens annaler, på samme måte som Ghosted, The Instigators, The Family Plan, og lignende, alle ser ut til å bli det også. Har man abonnement på strømmetjenesten er det helt grei underholdning for en kveld, men det er på ingen måte must-watch-innhold på samme måte som mange av TV-produksjonene er det.

