The Grand Tour er tilbake denne uken... på en måte

The Grand Tour The Grand Tour har avsluttet sin runde på Prime Video, men på en eller annen måte gjør den også en retur. Det høres selvmotsigende ut, for det er det også. Det blir ikke flere nye innslag i motorserien, men det betyr ikke at den ikke kommer tilbake likevel...

En ny oppsummering / høydepunkter show har blitt bekreftet, med dette begynner senere denne uken. Showet vil ha fire deler som debuterer i løpet av dette året og inn i 2026, og den første som kommer 18. april er kjent som The Not Very Grand Tour: The Power and the Glory.

Dette programmet vil være en hyllest til forbrenningsmotoren, og vil se tilbake på Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James Mays tid i Detroit i forbindelse med hovedserien, der de tok med seg en rekke amerikanske muskelbiler på en tur rundt i det som en gang var hjemstedet til den rene ICE-kraften.

Igjen, dette er ikke et nytt eventyr med trioen, men mer en oppsummering av det eventyret, der de tilsynelatende vil dele små smakebiter og anekdoter om hva som gikk med til å filme en slik historie.

Du kan se den første traileren for denne episoden nedenfor, og når det gjelder de tre andre høydepunktsepisodene, selv om vi ennå ikke vet deres eksakte premieredato, vet vi titlene deres. De er følgende :



The Grand-ish Tour: En tur nedover minneveien



The Grand-ish Tour: Litt lenger ned i minnene



Den storslåtte turen: Helt fortapt i minnene