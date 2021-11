The Grand Tour vender tilbake med Frankrike-tur i desember

HQ

Man skulle kanskje ikke tro det siden undertegnede ikke akkurat er kjent for å bruke mye tid på bil- og racing-spill, men eventyrene til Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May i Top Gear og nå The Grand Tour har alltid vært noen favoritter. Derfor er det utrolig hyggelig å høre at de skal gjøre bursdagen min ekstra interessant.

For lovnadene om å gi oss en ny The Grand Tour-episode før 2022 oppfylles den 17. desember når Carnage A Trois blir tilgjengelig på Amazon Prime Video. Traileren vi har fått for å markere anledningen gjør det fullstendig klart at den britiske trioen ikke akkurat kommer til å få flere venner i Frankrike etter denne turen.