The Gray Man 2 er ikke helt bekreftet likevel

Selv om det virket som om vi ville få se en oppfølger til Netflix' The Gray Man ganske snart, etter at en oppfølger fikk grønt lys nesten rett etter at originalen debuterte på plattformen, ser det ikke ut til at dette er hugget i stein lenger.

I en samtale med Collider snakket Netflix' filmsjef, Scott Stuber, litt om en The Gray Man-oppfølger, og la til at det fortsatt er i samtale og at temaet for øyeblikket er "hvis vi går tilbake til det".

"Når vi snakker om det, er fordelen vi har, at vi har utrolige skuespillere; de er severdige, de er unike. Så du vet, Joe og Anthony [Russo] har snakket om: 'Hvis vi går tilbake til den, hvordan kan vi tilbringe tid med denne fyren, Ryan Gosling,' som jeg synes er utrolig."

Stuber fortsetter: "Jeg ser bare på hva han gjør akkurat nå, og jeg vet ikke om det finnes en bedre skuespiller der ute når det gjelder hans rekkevidde og hva han får til. Muligheten til å ha ham med i en slik serie er enorm, så vi må virkelig ta det med ro og finne ut: "Hva er det som gjør denne karakteren så bra, og hvordan kan vi virkelig utvide historien?".

Med The Gray Man som en av de dyreste Netflix-filmene hittil, kunne du tenke deg at Netflix vender tilbake til denne filmserien og fortsetter å utvide og utforske actionverdenen Russo-brødrene har skapt.