The Great Ace Attorney Chronicles avduket for PC, PS4 og Switch

Over to år har gått siden Capcom opplevde stor suksess ved å samle Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All og Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations på dagens PCer og konsoller i form av Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, og om du syntes det var kult kan du glede deg til juli.

Den 27. juli kommer nemlig det som kalles The Great Ace Attorney Chronicles til PC, PS4 og Nintendo Switch. Samlingen inneholder The Great Ace Attorney: The Adventure of Ryunosuke Naruhodo og The Great Ace Attorney 2: The Resolve of Ryunosuke Naruhodo, to spill som til nå kun har vært i Japan, til disse kanter, så det er kanskje greit å fortelle litt om hva de dreier seg om.

De to spillene tar oss henholdsvis tilbake til Meiji-perioden i Japan og Viktoriatiden i Storbritannia. Her spiller vi som Ryunosuke Naruhodo mens han prøver å hjelpe Herlock Sholmes og en rekke andre med å løse mysterier. Eller, du trenger ikke nødvendigvis å løse dem engang siden samlingen ikke bare har blitt oversatt, nye kostymer og konseptbilder. Den introduserer også det som enkelt nok kalles Story Mode. Ved å velge denne blir det nærmest som om du bare ser en TV-serie. Spillet tar seg av det å finne bevis og hvilke argumenter som skal brukes i retten mens du bare nyter å se "OBJECTION!" lyse opp skjermen med jevne mellomrom. Du kan se og høre mer om alt dette i videoen under.