The Hong Kong Massacre er en populær tow down-shooter, ganske likt Hotline Miami, og utvikles av Vreski. Det kom til både PC og PlayStation 4 i fjor og er inspirert av klassiske Hong Kong-actionfilmer med masser av herlige slow-motion-effekter.

Nå meddeler utviklerne at The Hong Kong Massacre kommer til enda et format, nemlig Switch. Og det skjer allerede 26. desember. Om du forhåndsbestiller på eShop får du 20% rabatt også.