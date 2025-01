The Hound-skuespilleren Rory McCann tar over Ray Stevensons rolle i Ahsoka

HQ

Med Ahsoka sesong 2 på vei, vil det være minst én stor endring på rollelisten, ettersom Ray Stevenson etter sin bortgang i 2023 ikke vil være til stede i rollen som Baylan Skoll i Disney+-serien.

Men ifølge en ny artikkel fra The Hollywood Reporter, har Disney funnet hans erstatning i Rory McCann. McCann, uten tvil mest kjent for sin rolle som The Hound i Game of Thrones, var sist å se på skjermen i Gladiator II.

Det er ennå ingen nyheter om når Ahsoka Sesong 2 vil begynne å skyte, men det er bekreftet av Disney med Dave Filoni tilbake som showrunner.