The House of the Dead: Remake på vei til Switch

En av de større overraskelsene under Indie World Showcase i går var at Forever Entertainment slipper remaken av ett av de beste lyspistolspillene som noensinne er blitt laget, The House of the Dead, til Switch. Det ble originalt sluppet for 25 år siden og har fått mange til å kaste inn hundrevis av mynter for å prøve å overleve en zombieinvasjon så lenge som mulig.

Den nye versjonen tilbyr følgende:



Hordes of the undead monstrosities in a fast-paced rail-shooter



True to the original gameplay



Well know arcade classic with modern graphics and controls



Multiple endings



Se traileren for The House of the Dead: Remake og et par skjermbilder nedenfor. Spillet har ikke fått noen premieredato enda, men skal komme i år.