The House of the Dead Remake ser ut til å være på vei til PlayStation

HQ

I dag er den globale lanseringsdagen for The House of the Dead Remake, og mens Switch-eiere allerede gjør seg klare til å rømme fra den skumle herregården samtidig som de skyter ned horder av skumle zombier, virker det som at spillet også er på vei til i hvert fall PlayStation.

Som bemerket av Reddit-brukeren a href="https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/twt1u9/the_house_of_the_dead_remake_for_ps4/" target="_blank">the_andshrew</a> (via Gematsu) har det nemlig blitt listet på PlayStation Network-serverne, som sannsynligvis ikke er en feil.

Hvis den faktisk er på vei til flere plattformer, kan man mistenke at det også kommer til PC og Xbox i fremtiden. Vi krysser i hvert fall fingrene for det.