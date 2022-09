The House of the Dead Remake slippes på Xbox Series denne uka

HQ

The House of the Dead Remake ble sluppet på PC, PlayStation 4, Stadia, Switch og Xbox One tilbake i april: Hvis du ønsket å spillet det, men droppet det fordi du følte at det manglet Xbox Series-optimalisering, så er i dag din lykkedag.

Megapixel Studio og Forever Entertainment har annonsert at The House of the Dead Remake kommer i en oppgradert versjon til Xbox Series 23. september, og tilbyr en helt ny video for å vise frem denne versjonen. Nøyaktig hvordan grafikken har blitt forbedret er ukjent, men du kan sjekke det ut selv på fredag ved lanseringen.