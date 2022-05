The Hunger Games-forløperen har fått premieredato

HQ

Om du er Hunger Games-fan har du sikkert fått med deg at Lionsgate skal slippe en forløper til Hunger Games-filmene, som ble avsluttet med Mockingjay Part 2 for sju år siden. "The Ballad of Songbirds and Snakes" heter den og ifølge Variety har den nå fått premieredatoen spikret.

Kinogjengere kan se frem til et gjensyn med den dystopiske verden 17. november 2023, som ble avslørt i et kort klipp under CinemaCon. Filmen er basert på Suzanne Collins' bok med samme navn. Det er imidlertid fortsatt uklart hvilke skuespillere som er knyttet til prosjektet. Hunger Games-veteranen Francis Lawrence kommer tilbake som regissør og Michael Arndt (Catching Fire) skriver igjen manuset.

Gleder du deg til denne?