The Idol kommer ikke tilbake for en ny sesong

Til tross for all kritikken og de kontroversielle overskriftene, så det en stund ut til at Sam Levinsions The Idol faktisk kunne få en ny sesong. Det har imidlertid blitt skrinlagt, for nå melder Variety at HBO ikke kommer til å plukke opp serien for en ny sesong.

Etter at serien avsluttet sin fem episoder lange sesong (som ble forkortet fra de planlagte seks episodene) i juli, har det nå blitt rapportert at serien er kansellert. En talsperson for HBO har uttalt seg om denne avgjørelsen:

"The Idol" var et av HBOs mest provoserende originalprogrammer, og vi er glade for den sterke publikumsresponsen. Etter nøye overveielse har HBO, skaperne og produsentene besluttet å ikke gå videre med en andre sesong. Vi er takknemlige overfor skaperne, skuespillerne og mannskapet for deres utrolige arbeid."

Til dags dato er serien en av de dårligst mottatte seriene på Rotten Tomatoes, med en kritikerscore på 19 % og en publikumsscore på mer positive, men fortsatt svært lave 41 %.

Så du The Idol?