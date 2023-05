The Idol slaktes av kritikere

HQ

Tilbakekomsten av filmfestivalen i Cannes har sett sine høydepunkter, som Martin Scorseses Killers of the Flower Moon, men den har absolutt også hatt sin rettferdige andel av nedturer, ettersom noen debuter ikke helt har truffet målet.

En av disse er The Idol, en ny serie med The Weeknd og Lily-Rose Depp i hovedrollene. Ettersom den er laget av forfatteren bak HBOs Euphoria, var det noen høye forventninger til dette showet, men etter en svak 5-minutters stående applaus, dukker anmeldelsene opp på Rotten Tomatoes.

Etter 11 anmeldelser ligger The Idol på 9% på Rotten Tomatoes. Selvfølgelig, når dette showet blir gitt ut til flere kritikere og generelt publikum, vil det sannsynligvis hente noen bedre poengsummer, men dette er ikke en god start for å si det mildt. Kritikere kritiserer showet for å være like sleazy som bransjen det prøver å satirisere. Men i det minste er det mange av de som mener at Lily-Rose Depp gir en solid prestasjon.

