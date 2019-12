The Initiative, Xbox' "God of War-studio", vil vise spillet sitt i 2020

Microsoft kunne ikke bare avsløre at de hadde kjøpt en rekke kjente utviklerstudioer på E3-messen i 2018, men også at de hadde startet et nytt kalt The Initiative som skal lage AAAA-spill. Siden den gang har de ansatt utviklere av gode spill som God of War, Tomb Raider, Batman: Arkham City, Sunset Overdrive og Assassin's Creed: Origins. Vi har uansett ikke sett eller hørte nevneverdig om hva Xbox sitt nye flaggskipstudio jobber med, men dette vil endres neste år.

I et intervju med Game Informer sier Matt Booty, Xbox Games Studios-sjefen, at vi skal få se og høre mer om hva The Initiative jobber med i løpet av de neste tolv månedene. Dermed får vi en indikasjon på om studioet kan levere på samme nivå som for eksempel God of War og såkalte AAAA-spill som de startet med ambisjoner om.