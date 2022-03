The Joker vist frem i slettet The Batman-scene

HQ

Som om overskriften ikke er nok bør jeg vel advare om at avsnittet under avslører noen detaljer om The Batman, så har du ikke sett den knallgode filmen enda og ønsker å unngå spoilere bør du ikke lese videre.

For selv om det ikke er lenge siden The Batman kom på kino har Warner Bros. bestemt seg for å gi oss en av scenene de bestemte seg for å kutte fra det ferdige produktet. Jeg kan til dels forstå hvorfor siden denne siden ville dempet effekten slutten til filmen har, men samtidig er det kult å se enda mer av Barry Keoghans utgave av The Joker og hvordan forholdet hans er til den mørke ridderen. Forhåpentligvis får vi se mer av dette i en oppfølger etter hvert.