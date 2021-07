The King of Fighters XV kommer også til PC, PS5 og Xbox Series

Da The King of Fighters XV ble annonsert i 2019 var PlayStation 4 den eneste bekreftede plattformen. Det har holdt seg slik lenge, selv om det ble bekreftet for en måned siden at The King of Fighters XV blir forsinket til 2022.

Men en eksklusiv PlayStation 4-lansering i 2022 gir ikke mye mening, og nå har SNK heldigvis bekreftet flere formater på Twitter: "KOF XV will launch on Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam, and the Epic Games Store Q1 2022!"

Det vil si at spillet blir tilgjengelig på nesten alle aktuelle plattformer bortsett fra Switch og Xbox One. Forhåpentligvis gjør dette det litt enklere å optimalisere spillet for den nye generasjonen i stedet for at det skal holdes tilbake av forrige.