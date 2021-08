The King of Fighters XV sin lanseringsdato er klar

HQ

SNK visste akkurat hva fansen forventet da de sa at vi skulle få nytt om The King of Fighters XV på Gamescom, så det er enda godt vi fikk som håpet og mer til.

I tillegg til å avsløre at The King of Fighters XV vil lanseres den 17. februar byr Gamescom-traileren på enda mer informasjon om selve spillet. Her får vi blant annet glimt av nesten alle de 39 ulike slåssekjempene som vil være tilgjengelig fra starten av og lovnader om at disse vil ta oss gjennom en historie med et klimaks en slik saga verding.

Når det gjelder selve gameplayet er det fortsatt fokus på 3vs3-kamper, men noen nye mekanikker introduseres. Blant annet har vi det som kalles Shatter Strike som lar oss kontre fienders angrep, samtidig som at.MAX Mode har fått forbedringer som muligheten til å gå berserk med lynraske komboer takket være det som enkelt nok kalles MAX Mode (Quick).

Noe annet som får det til å virke som om dette blir seriens svar på Super Smash Bros. Ultimate er at det ikke bare er en drøss med karakterer fra tidligere spill som er med, men også over 300 forskjellige sanger og melodier vi kan velge blant for å skape den ønskede stemningen i heftige kamper.