The King's Man inntar Disney+ i februar

HQ

Som fryktet har ikke The King's Man fått en like gode mottakelse som Kingsman: The Secret Service, men de som er mer positive gjør meg uansett interessert i å likevel se den for å gjøre meg opp en egen mening. Derfor er kveldens annonsering meget passende.

Disney skriver i en pressemelding at The King's Man blir tilgjengelig på Disney+ fra og med den 23. februar. Dermed trenger jeg ikke å vente altfor lenge på den, så det eneste negative er at den havner mellom Horizon Forbidden West og Elden Ring.