The Last Case of Benedict Fox har en utgivelsesdato

Eldritch metroidvania The Last Case of Benedict Fox skal slippes på Xbox og PC den 27. april 2023. Den vil også være tilgjengelig fra dag én på Xbox Game Pass.

En demo er nå tilgjengelig for å spille til 13. februar på Steam for de som ønsker å prøve den ut. Tidligere visste vi bare at spillet var ute etter å slippes på et tidspunkt våren 2023, men nå har vi en solid lanseringsdato.

The Last Case of Benedict Fox kombinerer Lovecraftian-skrekk med sideskrollende metroidvania-spillmekanikk når den titulære Benedict Fox oppdager hemmelighetene til familien sin.