The Last Faith frister med å blande Elden Ring og Castlevania

Det har ikke akkurat vært mangel på små og store spill som tar ekstremt mye inspirasjon fra Dark Souls-spillene de siste årene. Til og med en rekke indieutviklere har hatt stor suksess med spill som Hollow Knight og Dead Cells, og nå nærmer vi oss det som kan bli en ny hit.

For Kickstarter-suksessen The Last Faith har fått en ny trailer, og det virker som om blandingen av Castlevania, Bloodborne og Doom kan bli noe veldig bra. Se bare hvordan traileren fremhever spillets fokus på valgfrihet med store, vakre 2D-områder som kan utforskes som man vil så lenge man har rett utstyr, et stort utvalg skumle fiender, en drøss med ulike våpen og magiske egenskaper og spesielle henrettelse-animasjoner på det jeg vil si er en meget fristende måte. Kanskje blir dette årets store indieperle når det lanseres en gang senere i år?