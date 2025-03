The Last of Us' Abby-skuespillerinne vil gjøre fansen stolt

HQ

Abby fra The Last of Us: Part II er fortsatt en av de mest kontroversielle spillkarakterene de siste årene. Den opprinnelige skuespilleren, Laura Bailey, mottok drapstrusler på grunn av sin opptreden, og HBO-seriens skuespillerinne Kaitlyn Dever kommer sannsynligvis til å møte en del motbør fra internett, om hun ikke allerede har gjort det.

I et intervju med ScreenRant fortalte Dever om hvor mye oppmerksomhet hun legger i samtaler på internett. "Det er vanskelig å ikke se disse tingene på internett. Det er vanskelig å ikke stoppe meg selv fra å se på det en gang i blant, spesielt når jeg går inn i dette, helt sikkert," sa hun. "Og jeg ønsker å yte denne karakteren rettferdighet og gjøre fansen stolt ved å vekke henne til live på denne måten."

"Mitt hovedfokus var bare samarbeidet mellom Neil og Craig, og å sørge for at jeg virkelig kom til kjernen av hvem hun er og hva som driver henne og hennes følelsesmessige tilstand," fortsatte Dever. "Hennes sinne og frustrasjon og sorg og alt det der. Jeg ville forsikre meg om at det var det jeg fokuserte mest energi på."

For fans som ikke har spilt spillene, vil vi ikke røpe hvorfor Abby er så kontroversiell, men forhåpentligvis kan HBO-seerne huske at Dever bare spiller en karakter, og at ingen skuespiller fortjener drapstrusler for å gjøre jobben sin.