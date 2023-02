The Last of Us avslører hvordan Bloater kom til live

HQ

Spoileradvarsel, det er spoilere for The Last of Us episode 5 i denne artikkelen. Hvis du ikke har sjekket ut den nyeste episoden ennå kan det være lurt å gjøre det før du leser.

Med Super Bowl som tok opp millioner av øyeepler søndag kveld likte nok mange The Last of Us -fans at episode 5 ble sluppet allerede natt til lørdag. Da fikk de se en av universets mest motbydelige infiserte hittil i form av Bloater.

Den hovne klikkeren er en av de mest minneverdige tingene med showet så langt, og det tok mye arbeid å bringe skapningen til live. Ikke bare trengte skaperne en 2 meter høy skuespiller i den britiske skuespilleren Adam Basil for å gjøre skapningen skremmende, men de satte også Basil i en 40 kilograms dress for å gi ham en mer oppblåst estetikk.

Prostetikkdesigner Barry Gower forklarer prosessen i den nyeste Inside the Episode YouTube-videoen, hvor han uttaler at skaperne laget en "hel kopi" av Basils kropp som de deretter brukte til å modellere Bloater-protesene. Deretter, ved hjelp av skumgummi og skumlatex, laget de soppmonsteret sett i episode 5.

