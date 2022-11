The Last of Us blir brettspill

HQ

Så var det på tide med nok et videospill å få brettspillbehandlingen, og denne gangen er det ingen ringere enn The Last of Us. Naughty Dog har nemlig gått sammen med Themeborne, utvikleren bak det anerkjente Escape the Dark Castle og Escape the Dark Sector, for å bringe deres post-apokalyptiske saga fra TV-en til bordet. Prototypen ser utrolig lovende ut og går for en helt monokrom tone og byr på en rekke komponenter.

The Last of Us: Escape the Dark lanseres på Kickstarter 8. november og beskrives som en samarbeidsfokusert roguelike.