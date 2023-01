The Last of Us episode 1 er tilgjengelig gratis akkurat nå

HQ

Den første episoden av HBOs nye hitserie, The Last of Us, har blitt lagt ut på YouTube slik at du kan se den gratis i 1080p.

Hvis du ikke har hatt en sjanse til å sjekke det ut ennå, følger The Last of Us det samme plottet som videospillet med samme navn. Det blir rost av både fans og kritikere, og det ser ut til at HBO har funnet det passende å gi enda flere mulighet til å se den.

Med tanke på at showet er så nytt, bare etter å ha sendt to episoder i skrivende stund, er det imponerende at HBO har lagt ut den første episoden gratis, men jeg forventer ikke at de skal være så veldedige med resten av serien, da dette ser ut til å være et forsøk på å få enda flere til å se på.