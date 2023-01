The Last of Us episode 3 blir Review-bombet av idioter

HQ

Jeg synes episode 3 av The Last of Us er en av de beste TV-episodene gjennom tidene, men jeg var tidlig ute med å advare kollegaene mine om at den ville skape reaksjoner blant enkelte grupper. Dette viser seg å stemme.

Om du ikke har sett episoden enda og ikke ønske noen små detaljer om hva som skjer bør du ikke lese fortsettelsen under bildet!

For går du inn på brukeranmeldelser hos Metacritic og IMDB har begge internettsidene plutselig blitt fylt med ekstremt negative anmeldelser, og de fleste av dem er...la oss si mindre godt begrunnet. I stedet handler de fleste om at Neil Druckmann og kompani "i kjent stil" ønsker å presse sin agenda om at det er naturlig og ok å være homofil og at folk som er det fremstilles "langt sterkere" enn de er med sin fremstilling av Bill og Frank. Kort sagt har amøbene bestemt seg for å dele sine tanker igjen...

Hva synes du om tredje episode? Det er selvsagt greit å være negativ, men da håper jeg du begrunner det bedre enn mesteparten av denne gjengen gjør...