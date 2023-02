The Last of Us episode 5 slippes tidligere enn planlagt

HQ

De fire første episodene av The Last of Us har alle blitt sendt klokken 3 natt til mandag, og den femte skulle egentlig gjøre det samme. Det blir ikke tilfellet med neste episode, da HBO innså at folk ikke ville kunne bestemme seg for hva de skulle se førstkommende mandag.

Fordi det høres ut som HBO og PlayStation Productions ikke vil at The Last of Us skal dele rampelyset med Super Bowl, så The Last of Us: Episode 5 - Endure and Survive vil i stedet bli tilgjengelig på HBO Max klokken 3 natt til lørdag.