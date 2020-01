The Last of Us er tiårets beste spill i følge Metacritic-brukere

Hvert eneste år avholder Metacritic en stor avstemning for å finne ut av hvilket spill folket synes var årets beste. I 2019s tilfelle var det Resident Evil 2 som vant med over 2000 stemmer, men dette er starten på et nytt tiår, så derfor skulle de også finne ut av hva tiårets beste spill er.

Nå har resultatene kommet inn via deres store artikkel, og her kommer det frem at The Last of Us er tiårets beste spill i følge Metacritic-brukerne.

På andreplassen følger The Legend of Zelda: Breath of the Wild, samt The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2 og Mass Effect 2. Du kan se hele listen nedenfor.

1. The Last of Us

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3. The Withcer 3: Wild Hunt

4. Red Dead Redemption 2

5. Mass Effect 2

6. Bloodborne

7. The Elder Scrolls V: Skyrim

8. God of War

9. Grand Theft Auto V

10. Dark Souls

Hva synes du om listen?