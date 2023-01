The Last of Us hadde nesten DLC med Ellies mor

HQ

Ellies mor er en av karakterene vi vet minst om i The Last of Us-universet. Vi kommer til å bli introdusert for henne i TV-showet, men det var en tid da hun også skulle vises i det originale spillet.

I et intervju med Variety uttalte Neil Druckmann at han en gang skrev en historie sentrert i The Last of Us' verden som inneholdt Ellies mor. "Det skulle være en animert kortfilm, men den falt fra hverandre og ble ikke til," sa Druckmann. "Det var et øyeblikk hvor vi nesten gjorde det som DLC, men det falt fra hverandre."

Ellies mor dukker ikke opp i noen av spillene, men hun blir nevnt fra tid til annen av Marlene, som kjente henne før hun døde.