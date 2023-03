The Last of Us kommer på Blu-ray i sommer

HQ

Mens vi fortsatt reflekterer over finalen av HBO Max's The Last of Us vil de som ikke har fått med seg serien enda være glade for å vite at den vil debutere som en fysisk Blu-ray-utgave til sommeren.

For de i Storbritannia vil Blu-ray-utgaven av serien være et HMV-eksklusivt produkt, men vil komme i en rekke utgaver. Det være seg en 4K UHD-utgave (som uten tvil vil glede britiske seere, da Now TV bare var i stand til å streame serien i 1080p), en 4K-versjon og en vanlig DVD-utgave.

Kjent som The Last of Us: The Complete First Season, vil den fysiske utgivelsen bli satt til en utgivelse 17. juni for en prislapp på £ 39.99 for 4K UHD-utgaven, med 4K-en for £ 29.99, og DVDen for £ 24.99.

Det skal sies at det også vil være en begrenset steelbook-utgave tilgjengelig for 4K UHD-utgaven (som vil koste en ekstra £ 10 som gjør en total på £ 49.99).