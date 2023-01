The Last of Us Multiplayer er Naughty Dogs mest ambisiøse prosjekt noensinne

Noe tyder på at selv om planen i utgangspunktet var å legge til en Factions-flerspillerdel til The Last of Us: Part II, har The Last of Us Multiplayer ikke bare vokst til å bli sitt eget separate spill - det er også det mest ambisiøse prosjektet Naughty Dog noen gang har laget - og det sier mye.

Studioet er kjent for å utvikle solide AAA-titler, så det er mange som sperret opp øynene da Neil Druckmann sa følgende i et intervju med ComicBook:

Vi forventer å høre mer om prosjektet i år, men det er ikke mye som tyder på at det slippes dette året heller.