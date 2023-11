The Last of Us Multiplayer-regissøren bekrefter at Naughty Dog fortsatt jobber med prosjektet

Selv om vi egentlig ikke har hørt så mye om The Last of Us Multiplayer -prosjektet, utover det faktum at spillet får mer tid til å sikre at det blir realisert på best mulig måte, kom spilldirektøren i helgen med en merkelig oppdatering.

Vinit Agarwal tok til X for å snakke om arbeidet med å fullføre Super Mario Bros. Wonder, før han delte en ekstra oppdatering om flerspillerprosjektet.

Denne kommentaren er utvilsomt et svar på fansenes bekymring for at spillet har blitt lagt på is siden beslutningen om å bruke mer tid på å utvikle det. Før kunngjøringen om den ekstra utviklingsinnsatsen uttalte Naughty Dog i fjor at vi ville få høre mer om spillet i 2023, men det er ingen tvil om at vi nå ser mot 2024 for å få en mer fullstendig teaser av hva dette flerspillerprosjektet vil bringe til bordet.

