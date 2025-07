The Last of Us Multiplayer-regissøren har startet sitt eget studio i Japan

De siste årene har vi sett mange fremtredende utviklere forlate store studioer og utgivere for å starte sine egne selskaper, noe som har resultert i suksesser som Bloodstained: Ritual of the Night, Death Stranding, Clair Obscur: Expedition 33 og The Finals, og det er mange flere spennende prosjekter på vei.

HQ

Nå har vi noe annet interessant å holde øye med (takk til Eurogamer), ettersom Naughty Dogs spilldirektør Vinit Agarwal har kunngjort at han drar til Japan for å starte sitt eget studio. Agarwal jobbet hos Naughty Dog i ti år, men sluttet da The Last of Us Multiplayer ble kansellert i fjor.

Vi får ikke flere detaljer, men siden studioet ikke er grunnlagt ennå, og heller ikke har noen ansatte, bør vi ikke håpe på noen faktiske resultater på lenge ennå. Agarwal har imidlertid tidligere sagt at han ønsker å fortsette å jobbe med flerspillerspill.