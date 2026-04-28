The Last of Us Multiplayer-regissøren sier at han aldri vil la et prosjekt han har jobbet med "ikke se dagens lys igjen"

The Last of Us Multiplayer kommer sannsynligvis til å bli et av de største spill-hva-hvisene i 2020-årene. Prosjektet ble kansellert hos Naughty Dog, angivelig etter at Bungie tok en titt på det og bestemte seg for at det ikke var sterkt nok til å konkurrere i dagens marked. Utviklerne som hadde jobbet med prosjektet hadde imidlertid fortsatt tro på det, og regissøren ville gjerne ha sett det utgitt, bare for å få vite om den eksterne hypen kunne ha levd opp til mottakelsen det fikk internt.

Vinit Agarwal, den tidligere spilldirektøren på The Last of Us Multiplayer, sa at "det er vilt hvor mange av mine tidligere kolleger som fortsatt sender meg meldinger i dag og sier hvor fantastisk TLOU Online kom til å bli." Noen kalte det visstnok "det beste flerspillerspillet de noen gang har spilt." På grunn av opplevelsen av å se prosjektet bli kansellert foran øynene sine, avla Agarwal et løfte. "Jeg kommer aldri til å la det jeg jobber med ikke se dagens lys igjen", sa han.

Det er mulig at The Last of Us Online kunne ha vært flerspillerspillet med adrenalin som vi alle har ventet på. Men det kunne like gjerne ha snublet, slik vi har sett så mange live-service-spill gjøre de siste årene. Highguard beviste at interne inntrykk betyr veldig lite når du sender et spill til publikum, men det vil alltid være fans som lurer på hvordan The Last of Us Multiplayer ville ha vært hvis det ikke hadde blitt kansellert.