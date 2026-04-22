The Last of Us og Indiana Jones-skuespilleren Troy Baker ønsker å gå inn i spillutvikling

Troy Baker, stjernen i The Last of Us, Indiana Jones and the Great Circle, Death Stranding 2: On the Beach og de fleste av våre favorittspill på dette tidspunktet, er klar for å lage sitt eget videospill. Etter å ha bidratt til å gi liv til så mange andres historier, har Baker bestemt seg for at det er på tide å skrive sin egen, men han har ikke noe hastverk med å gjøre det.

"Jeg kommer til å ta meg god tid, for jeg vil være sikker på at når jeg endelig forteller en historie, er den av like høyt kaliber som de jeg prøver å etterligne," sa Baker til Eurogamer i et nylig intervju. Han forklarte at han har vært nær folk i bransjen i lang tid, og at han har lært mye av dem.

"Jeg har hatt en utrolig mulighet til å jobbe med de beste i denne bransjen, det er vanvittig - Ken Levine, Hideo Kojima, Neil Druckmann, Todd Howard, Vince Zampella - disse menneskene er forbilder i bransjen. Jeg har jobbet med disse menneskene, og jeg har lært så mye av dem. Det jeg gleder meg til å gjøre, er å ta disse prinsippene fra svært vellykkede titler - ikke bare når det gjelder salg og tall, men historiene som har definert bransjen - og være i stand til å innovere og kopiere og etterligne disse prosessene og fremgangsmåtene i historiene jeg ønsker å fortelle", sier Baker.

Det virker som om han er spesielt inspirert av reisen til Abubakar Salim, som gikk fra å være skuespiller til å bli spillskaper. "Jeg elsker Abu, jeg har spilt alle spillene hans. Han er en person som har en dyp lidenskap for spill, og har funnet en måte å gjøre det om til en stor forretningsvirksomhet for ham," la Baker til.

Da Salim så dette intervjuet dukke opp på nettet, kunne han ikke dy seg for å kommentere det på sosiale medier, med et enkelt "Ikke gjør det." Etter å ha måttet tåle mye kritikk og unødvendig hat for spillene sine, er det ikke overraskende at Salim kanskje ikke ønsker at en annen skuespiller skal følge i hans fotspor.