The Last of Us: Part I blir slaktet av spillere på Steam

Mens mange av PlayStations PC-porter har blitt brakt til Steam og Epic Games Store uten nevneverdige problemer har The Last of Us: Part I en for det meste negativ anmeldelsesscore på Steam akkurat nå.

Når vi ser gjennom anmeldelsene ser det ut til å være mange ytelsesproblemer med The Last of Us: Part I på PC. Naughty Dog har svart på kritikket ved å si at oppdateringer skal komme de neste dagene, men skaden er tilsynelatende allerede gjort.

Dette betyr ikke umiddelbar undergang for porten, men kritikken sprer seg raskt over internett. Noen hevder blant annet at spillet ble ble fremskyndet for å slippes rundt samme tid som HBOs The Last of Us TV-serie.

