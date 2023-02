The Last of Us: Part I har blitt forsinket på PC

HQ

Suksessen til HBOs The Last of Us-show har gjort ventetiden på PC-versjonen av The Last of Us: Part I desto vanskeligere, men å bare vente nøyaktig en måned til høres ikke så ille ut. Vel, jeg har dårlige nyheter til deg: ventetiden blir lengre enn forventet.

Naughty Dog forteller at PC-versjonen av The Last of Us: Part I blir forsinket fra 3. til 28. mars. Disse tre og en halv ekstra ukene vil gi kennelen den tiden som trengs for å vise PC-spillere hvor strålende og polert dette spillet virkelig er, så det er ingen grunn til å frykte ytterligere forsinkelser.