The Last of Us: Part I kommer til PC "kort tid etter PlayStation 5"

HQ

The Last of Us: Part I lanseres 1. desember på PlayStation 5 og denne oppgraderte versjonen av det kritikerroste PlayStation 3-eventyret kommer også til PC på et senere tidspunkt, selv om Naughty Dog ennå ikke har sagt nøyaktig når det skjer.

Heldigvis ser det ikke ut til at vi må vente så altfor lenge på PC-versjonen. På Twitter har Jonathan Benaino, senior environment texture artist hos Naughty Dog, følgende svar på spørsmålet om når PC-versjonen lanseres:

Eksakt hva "very soon after the PS5 release" innebærer er selvfølgelig vanskelig å si, men man kan jo håpe at det i det minste skjer i år. The Last of Us: Part I har fått litt blandet mottakelse på grunn av prislappen og det faktum at spillet ikke inneholder så mange forbedringer som mange hadde håpet.