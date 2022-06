The Last of Us: Part I til PS5 og PC lekket på forhånd - kommer i september

Den offisielle bekreftelsen kommer i kveld under Summer Game Fest, men alt nå er spillet lekket, og vi visste allerede godt at det var på vei.

Det er nemlig snakk om en remake av det originale The Last of Us bygget "fra bunnen av" til PlayStation 5. Spillet heter "Part I" for å forsterke forbindelsen til The Last of Us: Part II.

Spillet lanseres den 2. september på PS5, og er også "under utvikling" til PC, og kommer altså senere til den plattformen.

Traileren er lekket via Twitter sammen med et hav av bilder. Forsiden er også lekket. Vi forventer å få alt materialet i høyere kvalitet i kveld.