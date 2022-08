The Last of Us: Part I-gameplay viser hvor mye penere Bill's Town er

HQ

Først klokken 17 i morgen har jeg altså lov til å dele min anmeldelse av The Last of Us: Part I og bilder fra remaken, men du trenger ikke å vente helt til da for å oppleve hvor store noen av endringene er.

Naughty Dog og PlayStation mener folk må minnes på at The Last of Us: Part I lanseres på fredag, og har derfor gitt oss hele sju minutter med uredigert gameplay fra Bill's Town-delen av spillet. Dermed får du se både hvor annerledes Bill ser ut, hvordan omgivelsene har blitt litt endret på, en langt mer detaljert Bloater og mer.