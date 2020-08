The Last of Us: Part II blir snart mye vanskeligere

Du ser på Annonser

Naughty Dog var tidlig ute med å si at The Last of Us: Part II ville gå studioets beryktede Grounded-vanskelighetsgrad og muligheten til å gjøre slik at man må starte helt på nytt når man dør "kort tid etter lansering", og nå nærmer det seg tydeligvis.

Trophy-listen til The Last of Us: Part II har nemlig blitt utvidet med en egen seksjon for følgende to utfordringer:



Dig Two Graves



Fullfør historien på Grounded You Can't Stop This

Fullfør historien med hvilken som helst Permadeath-innstilling



Slike ting gjøres sjelden veldig lenge før selve oppdateringen kommer, så det aner meg at vi kan prøve å få 100% igjen før helgen er omme.